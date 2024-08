Vitória já tem plano para superar derrota no Ba-Vi; saiba qual

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Depois de um começo de returno empolgante com duas vitórias em dois jogos, foi justamente no clássico do último domingo que o Colossal sentiu o peso do revés pela primeira vez nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro. O “Quem sabe o vovô não possa ir lá [na Fonte Nova] e pescar novamente?”, proferido pelo atacante Osvaldo logo após o triunfo da rodada anterior, diante do Cuiabá, mostrou que a empolgação do elenco devido aos grandes resultados conquistados nos jogos que antecederam o Ba-Vi era notória.

Entretanto, o final não foi feliz para o Rubro-Negro, que foi derrotado por 2 a 0 e, atualmente com 21 pontos, permanece sob risco iminente de entrar na perigosa zona do rebaixamento, na 16° colocação (uma acima dos que que caem). No sexto e último encontro entre as duas principais equipes da Bahia na temporada, o equilíbrio foi instaurado no placar geral deste torneio particular: duas vitórias para o Tricolor, duas vitórias para o Vitória e dois empates. Se o amargor da derrota incomoda, o que pode ajudar ao time não se abalar é olhar em retrospectiva.

Qual analista no início de 2024, quando o Bahia fazia as contratações mais caras da história do futebol baiano (e até nordestino, como Caio Alexandre e Jean Lucas na época) apontaria que os Ba-Vis terminariam sem o Esquadrão levar vantagem? Além dos clássicos terminarem nivelados, até então só o time vermelho e preto levantou título no ano — inclusive com um gostinho especial, visto que levou a melhor no Baianão e saiu da fila depois de sete anos.

Olho no amanhã



A expectativa dos torcedores do Leão da Barra é que o clube não se deixe abalar por ter sido superado pelo rival e não acabe por perder o foco na recuperação no Brasileirão. Quem sem dúvida já quer virar a chave é o treinador Thiago Carpini, que na coletiva pós-jogo ressaltou que buscará ressignificar o revés.

“Precisamos corrigir, é uma oportunidade para procurar melhorar, evoluir. Temos que ter mais atenção, O que eu levo é o jogo do Cruzeiro, é o jogo contra o Cuiabá, Palmeiras, Flamengo. Jogos que fizemos bem. Os detalhes fazem diferença, algumas vezes à favor, outras vezes contra. Temos seis pontos em três jogos no segundo turno. No primeiro turno foi um ponto em sete jogos. Estamos pagando um débito do passado”, disse.

A fala do técnico mostrou que o clube olhará para o clássico sob a ótica do “copo meio cheio” e o próximo jogo, contra o Cruzeiro, com o Barradão ao favor do Colossal, servirá para o time mostrar que não se abateu e segue firme.

“Priorizar o jogo a jogo. O mais importante é o próximo. Aqui já ficou para trás. Vamos tentar seguir pontuando no returno. É mais uma rodada que a gente fica fora da zona. Isso traz uma sensação boa, mas o mais importante é estar fora na 38ª rodada. Pode ser que a gente ainda volte para a zona de rebaixamento, vamos trabalhar para isso não acontecer. Agora vamos buscar o resultado dentro de casa, um jogo muito difícil contra um adversário que briga na parte de cima“, acrescentou.

Contrato renovado

A torcida vermelha e preta teve motivo para comemorar, ontem. O zagueiro Camutanga, que não deve mais ir à campo esse ano por conta de lesão, teve seu contrato renovado até 2025 com o Vitória.

Houve quem achasse que não vai veria o jogador com a camisa rubro-negra, já que o antigo vínculo do atleta com o Leão seria encerrado em dezembro desse ano. No entanto, nas suas redes oficiais, o clube baiano trouxe as boas notícias: “É do Leão até 2025!”, o time postou na sua conta oficial do “X” (antigo Twitter), sobre Camutanga.

Peça importante na conquista do título nacional da Série B no ano passado, o zagueiro tem pelo Vitória 73 jogos disputados e foi às redes em seis oportunidades. Além de campeão brasileiro, o atleta levantou o troféu do Campeonato Baiano desse ano pelo Leão.