CBF homenageia medalhistas de prata e destaca: "trabalho de ouro"

Sede da CBF com homenagem para a Seleção feminina - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Com um intervalo de 16 anos, a Seleção Brasileira de Futebol feminino retornou à final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e conquistou a medalha de prata. Desta maneira, a Confederação Brasileira (CBF) homenageou as atletas que fizeram parte da campanha.

O Presidente Ednaldo Rodrigues destacou o esforço das jogadoras em busca da medalha e o "trabalho de ouro". Além disso, também fez questão de relembrar a trajetória difícil, já que chegou à competição sem qualquer favoritismo.

“Essa é uma homenagem do futebol brasileiro a essas guerreiras que tanto lutaram pela medalha e nos emocionaram nos últimos dias nesta caminhada olímpica na França. Esse foi um trabalho de ouro. Foi uma trajetória muito difícil, que teve em cada uma das meninas e da comissão técnica uma harmonia e um entrosamento muito grande, o que construiu esse caminho até o pódio”, disse Ednaldo.

Em fala, o Presidente também fez questão de enaltecer o trabalho da comissão e estender a homenagem para as 'Pioneiras', jogadoras que iniciaram a caminhada do futebol feminino no Brasil.

Estamos estendendo nossos agradecimentos também a todos os diretores da CBF, aos integrantes da comissão de arbitragem, aos colaboradores, a todos esses que fazem o futebol brasileiro acontecer. Quero parabenizar também as pioneiras disso tudo, as desbravadoras, representadas aqui por várias delas. Elas abriram o caminho para que tivéssemos hoje uma Seleção consistente, que busca o resultado sempre e não se deixa abater nas diversidades”, disse o comandante da entidade.

Em meio ao bom momento que vive a seleção, Ednaldo Rodrigues também comentou sobre o investimento, visando, cada vez mais, o crescimento da modalidade no país. Em fala, o presidente garantiu que seguirá acreditando no potencial da equipe.

“Os investimentos no futebol feminino vão continuar cada vez mais expressivos e, além de investir, vamos continuar acreditando em vocês”, destacou Ednaldo.

Vale lembrar que, a próxima Copa do Mundo de futebol feminino será no Brasil, em 2027, pela primeira vez na história. Assim, o investimento e atenção será ainda mais necessário.