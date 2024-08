Entenda contrato entre Sudesb e Vitória para instalação de gramado sintético

Vitória e Sudesb assinam termo de cooperação - Foto: Marcello Góis | Ag. A TARDE

O Vitória e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) firmaram um acordo para promoção e incentivo ao esporte. Trata-se de um termo de Cooperação Técnica, que tem como obrigações assumidas entre as partes, a instalação de um gramado sintético no CT Manoel Pontes Tanajura. A instalação do novo gramado será feita no CT 4, no setor da base do clube, que ao todo, possui seis campos que compõem seu estádio.

Em contrapartida, o Leão da Barra irá ceder o três campos esportivos localizados no Estádio Manoel Barradas para o Projeto Escolinha de Futebol da Sudesb – Esporte por Toda Partel, com aulas de iniciação esportiva em futebol, contando com a participação de 900 jovens de 7 a 17 anos, durante o período de 24 meses.

A reportagem do Portal A TARDE teve acesso ao termo firmado entre as duas partes. Confira:

- O Acordo de Cooperação estabelece contrapartida social, cabendo ao Esporte Clube Vitória a execução, por 24 meses, do Projeto Escolinha de Futebol da Sudesb – Esporte por Toda Parte. No equipamento esportivo, funcionarão três núcleos, com atendimento de até 900 jovens de 7 a 17 anos, com aulas de iniciação no futebol. Para realização das atividades do projeto, o acordo prevê que o Esporte Clube Vitória irá ceder três campos esportivos localizados no Estádio Manoel Barradas (Barradão);

- Além da prática esportiva, o Acordo de Cooperação também prevê acompanhamento na área de saúde ao público beneficiado, com foco em atendimentos na área de fisioterapia, psicologia, oftalmologia, assistência social e todos os demais serviços médicos existentes no Clube. Para tanto, profissionais dessas áreas estarão presentes para oferecer consultas e orientações, proporcionando cuidados integrais à saúde física e mental dos alunos.

- Cabe, também, ao ECV prestar assessoria técnica com expertise no futebol profissional aos potenciais atletas selecionados por profissional do seu quadro.

- Vale destacar que a comunidade de Canabrava, bairro onde está localizado o equipamento esportivo que será usado para as aulas do projeto e adjacências, é uma região com alta vulnerabilidade social, e com menor oferta de políticas públicas de esporte e lazer.

- A Sudesb entende que a realização do projeto em parceria com o ECV permitirá o aprimoramento do futebol para crianças e adolescentes da região de Canabrava, atendendo democraticamente uma demanda reprimida com a prática esportiva, a recreação e o lazer para crianças e adolescentes que se tornarão referência para o estado, podendo ser destaque até em âmbito nacional.