Vitória anuncia renovação de contrato com o zagueiro Camutanga

Camutanga defendeu a camisa do Vitória por 73 oportunidades - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória acertou a renovação de contrato com o zagueiro Camutanga. O defensor prorrogou vínculo com o rubro-negro baiano até o final da temporada 2025. A oficialização do acordo foi divulgada pelo clube na tarde desta segunda-feira, 12.

"O nosso xerifão, Camutanga, teve seu contrato renovado com o rubro-negro até o final de 2025.Que sejam anos de VITÓRIA e muitas conquistas. VAMOS JUNTOS!", celebrou o clube através de postagem nas redes sociais.

Leia mais:

Camutanga chegou ao Vitória no início de 2023 e fez história pelo Leão da Barra. Com o manto vermelho e preto, o defensor disputou 73 jogos, com seis gols marcados, uma assistência e dois títulos conquistados: A Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.

O camisa 13 do Leão da Barra teve um início de Série A marcado por contusões. Ele está em tratamento após ser submetido a uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Ele se lesionou durante o aquecimento antes do jogo contra o Atlético-MG, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.