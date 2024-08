Árbitro revela motivo da expulsão de Thiago Carpini no clássico Ba-Vi

Thiago Carpini no comando técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O árbitro Bráulio da Silva Machado, que apitou o Ba-Vi do último final de semana, teve sua súmula divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, 12.

O juiz relatou uma ofensa proferida pelo técnico do Vitória Thiago Carpini, que acabou expulso no início do segundo tempo do clássico vencido pelo Bahia por 2 a 0.

"Aos 7 minutos do 2° tempo, expulsei em decorrência do 2° cartão amarelo, o Sr.Thiago Carpini Barbosa, técnico da equipe do E.C Vitória, por deixar a sua área técnica e ir em direção ao 4° árbitro e persistir em preotestar de forma acintosa com os dedods em rostos contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: "Foi a primeira reclamação minha", por repetidas vezes", registrou Bráulio Machado na súmula.

Essa é a segunda expulsão de Carpini no Brasileirão. Ele foi punido com o vermelho na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, pela 20ª rodada. No confronto direto diante do Cuiabá, a equipe foi comandada pelo assistente técnico Estephano Djian, que deverá comandar o rubro-negro baiano contra o Cruzeiro, no dia 19, às 20h, no Barradão, pela rodada 23.