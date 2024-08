Expulso no Ba-Vi, Carpini detona arbitragem: "Totalmente desnecessário"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Reprodução | TV Vitória

A expulsão do técnico Thiago Carpini agitou os bastidores do Ba-Vi deste domingo, 11. Após o jogo, o treinador rubro-negro compareceu a coletiva de imprensa, e ao ser questionado a respeito da decisão tomada por Bráulio no momento do cartão vermelho, Carpini não conteve sua indignação com o lance: “Eu achei totalmente desnecessário”.

“Ele veio com uma vontade muito grande de me dar o cartão, com muita energia, não entendi. Não falei com a arbitragem em momento algum. Achei muito tendencioso ele dar o vermelho porque eu estava fora da área técnica”, desabafou o treinador.

Leia mais:

>> Polêmica de pênalti agita o pós-jogo do último Ba-Vi do ano

>> Vitória perde volante e treinador para confronto contra o Cruzeiro

>> "Não teve uma pressão do Bahia", diz Carpini após derrota no Ba-Vi

Segundo Carpini, a decisão da arbitragem foi questionável: “A gente tem que perguntar isso para o Bráulio, porque nem eu entendi”.

“Eu vejo Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, todos os jogos. O próprio Rogério hoje estava quase dentro do campo, e eu também faço isso. Mas achei muito tendencioso ele dar o vermelho porque eu estava fora da área técnica", destacou o comandante rubro-negro.