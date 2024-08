"Não teve uma pressão do Bahia", diz Carpini após derrota no Ba-VI

- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Foi diante do Bahia a primeira derrota do Vitória no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, 11, o Rubro-Negro foi superado por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, com gols de Everton Ribeiro e Luciano Juba, em jogo da 22ª rodada.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini citou que os detalhes fizeram a diferença a favor do adversário e lembrou que o Vitória tem seis pontos em três jogos no segundo turno, diferentemente da primeira metade do campeonato.

“Precisamos corrigir, é uma oportunidade para procurar melhorar, evoluir. Temos que ter mais atenção, a gente sabia que o começo da partida seria muito intenso. O gol sai rápido, uma bola desviada. Não teve uma pressão do Bahia, não teve uma superioridade ofensiva notória. O que eu levo para o jogo do Cruzeiro é o jogo do Cuiabá, do Palmeiras, do Flamengo, jogos que fizemos bem. Os detalhes fazem diferença, algumas vezes à favor, outras vezes contra. Temos seis pontos em três jogos no segundo turno. No primeiro turno foi um ponto em sete jogos. Estamos pagando um débito do passado”, afirmou o comandante.

Carpini ainda avaliou a ausência da referência técnica da equipe, o meia Matheusinho. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o camisa 30 não pôde atuar contra o Bahia, mas o treinador não acreditou que a derrota aconteceu por conta de um desfalque.

“Eu não acho justo atrelar o resultado a participação ou não de determinado atleta. Lógico que o Matheusinho faz falta, nós não temos no elenco alguém com a mesma característica com ele. Mas não acredito que a derrota foi pela ausência de Matheusinho. No primeiro tempo praticamente não houve lance de gols para as equipes, eles fizeram em uma bola desviada. No segundo tempo fomos melhores, faltou mais efetividade. Então, mediante a ausência de Matheusinho também aconteceram coisas boas para a gente analisar. Outros jogadores vão ficar fora, vão fazer falta, e temos que encontrar dentro do elenco as respostas. Não vou atrelar a derrota de hoje ao Matheusinho”, explicou.

O próximo adversário do Vitória é o Cruzeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 20h de segunda-feira, 19, no Barradão.