Osvaldo lamenta derrota e chances desperdiçadas: "Clássico é detalhe"

Osvaldo em ação pelo Vitória contra o Bahia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A derrota por 2 a 0 contra o Bahia, neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, deixou o atacante Osvaldo com uma análise precisa sobre os detalhes que definiram o resultado. Em entrevista após a partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador destacou a postura do adversário e lamentou as chances desperdiçadas pela sua equipe.

"Cara, é detalhe. Aquela bola do Zé Hugo, eu acho que ele fez o que tinha que fazer", disse Osvaldo, referindo-se ao lance que poderia ter empatado o placar para o Vitória.

O atacante reconheceu que o Bahia começou melhor, impondo dificuldades e dominando a primeira etapa da partida. "Acho que tivemos ali duas ou três oportunidades claras para poder fazer o gol, mas não conseguimos concluir. O Bahia começou muito bem a partida, melhor do que a gente. Nós deixamos os zagueiros deles muito confortáveis", analisou.

No segundo tempo, a equipe de Osvaldo voltou com uma postura diferente, mas os detalhes novamente foram determinantes. "No segundo tempo nós voltamos melhores, até mesmo jogando melhor do que eles, mas futebol é isso mesmo, e clássico é detalhe", destacou o atacante, reforçando a importância das oportunidades não convertidas.

Leia mais:

Osvaldo também demonstrou preocupação com a condição de Éverton, que marcou um dos gols, mas deixou o campo visivelmente abalado após uma pancada. "O gol do Éverton ele marcou um pouco tonto. Ele tinha tomado uma pancada forte, então espero que ele possa se recuperar. Por mais que seja adversário, tomara que não tenha sido nada demais", comentou.

Apesar do revés, Osvaldo tentou manter o otimismo ao analisar a situação do time na tabela. "Mesmo com a derrota, a rodada nos ajudou e permanecemos fora da zona, mas agora é trabalhar durante essa semana. Mesmo que seja uma semana de derrota, teremos um pouco mais de tranquilidade para trabalhar", afirmou o atacante, já pensando na recuperação nas próximas rodadas.

"A derrota já aconteceu"

Um dos companheiros de ataque de Osvaldo, o atacante Carlos Eduardo destacou que o Vitória bateu de frente com o Bahia no jogo: "Jogamos de gol para igual, precisamos ser mais eficazes nas decisões, mas estamos trabalhando muito bem durante a semana, o grupo está evoluindo cada dia, agora é esquecer essa derrota que passou hoje, é pensar no cruzeiro, tem muita coisa pela frente ainda".

"A derrota já aconteceu, agora temos que esquecer, temos que trabalhar mais para o grupo evoluir mais, sabemos que poderíamos ter dado mais, principalmente no primeiro tempo, mas o grupo vem na crescente muito grande, temos um grupo muito unido, muito capacitado para tirar a vitória de qualquer situação, agora é trabalhar, pensar no cruzeiro, para conseguirmos novos objetivos", destacou o atacante, que entrou no lugar de Janderson, no decorrer do jogo.