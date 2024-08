Vitória perde volante e treinador para confronto contra o Cruzeiro

Willian Oliveira recebeu o terceiro cartão amarelo - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Derrotado no clássico contra o Bahia neste último domingo, 11, pela 22ª rodada, o Vitória ainda ganhou dois desfalques importantes para o duelo contra o Cruzeiro, próximo compromisso no Brasileirão na segunda-feira, 19. Thiago Carpini e Willian Oliveira estão fora do jogo.

Willian começou o Ba-Vi no banco de reservas e foi acionado no segundo tempo. O volante acabou sendo advertido com o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão automática.

Carpini, por outro lado, recebeu dois amarelos no início do jogo de domingo e foi expulso. Com isso, o técnico rubro-negro também fica suspenso.



Sem Willian e Carpini, o Vitória volta a campo na próxima segunda diante do Cruzeiro, às 19h, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos, o Leão ocupa a 16ª colocação na tabela.