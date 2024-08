Ceni defende manutenção de esquema: "Ou tem a bola, ou sofre"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Um dos principais fatores responsáveis pelo bom desempenho do Esporte Clube Bahia no 1º turno do Campeonato Brasileiro de 2024, o esquema de jogo que atraiu os holofotes do futebol brasileiro para a equipe comandada por Rogério Ceni parece ter feito o tricolor de refém.

Questionado por grande parte da torcida a respeito da falta de alternativas de jogo durante as partidas, e em duelos em que o controle da posse de bola pode não ser o melhor caminho, o treinador tricolor explicou o motivo da manutenção do esquema no pós-jogo do confronto contra o Vitória : “Ou tem a bola, ou sofre”.

Leia mais:

>> CBF altera horário de próximo jogo do Bahia no Brasileirão

>> Bastidores: Ceni reforça bom ambiente do Bahia e Everton elogia torcida

“O Caio é um volante construtor que marca pouco em comparação com outros volantes. Mesmo com a semana vazia, não conseguimos mudar isso, porque não tenho jogadores com outras características. Posso colocar o De Pena ou o Yago, mas não muda característica. Rezende e Nico estão fora. A gente tem que treinar dentro das nossas características. Não adianta querer trocar o esquema”, garantiu o comandante da equipe azul, vermelha e branca.

Na sequência, Ceni destacou a importância de Arias e Juba para o controle de profundidade do esquema de jogo promovido pelo Esquadrão: “Esses caras dão um controle de profundidade que não se faz necessário entrar um terceiro homem de centro. Em tese, a maneira que a gente tem para se defender é ter a bola. Quando perde a bola o jogo não fica bom para a gente. Os jogadores estão lesionados, não temos como alterar isso. Não temos volante de marcação disponível para entrar”.