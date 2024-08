CBF altera horário de próximo jogo do Bahia no Brasileirão

Bahia venceu o Grêmio no primeiro turno - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

O próximo jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, pela 23ª rodada, teve horário modificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo, que acontece no próximo sábado, 17, teve confirmada a alteração. A previsão anterior era para 18h30, no entanto agora o início será às 16h.

A partida entre Bahia e Grêmio vai acontecer no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Existiu a possibilidade do duelo ser o retorno do time gaúcho à sua Arena. No entanto, o estádio segue fechado depois de ter a estrutura danificada em meio às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro no último domingo, 11, depois de um mês na seca. O triunfo foi no clássico contra o Vitória. O Tricolor é o sétimo colocado da competição, com 35 pontos.