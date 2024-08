Raul Aguirre e Ferran Soriano terão título de cidadão soteropolitano

Raul Aguire e Ferran Soriano tiveram os nomes aprovados para terem o título de cidadão soteropolitano - Foto: Marcos Valença / Ag A Tarde e Divulgação / EC Bahia

Raul Aguirre, CEO do Bahia, e Ferran Soriano, CEO do Grupo City, terão concedidos os títulos de cidadão soteropolitano por intermédio da Câmara Municipal de Salvador. A aprovação dos nomes dos gestores ocorreu na tarde desta segunda-feira, 12, em solenidade realizada na sede do órgão.

A confirmação da entrega da honraria não tem data definida por enquanto. Os dirigentes foram indicados pelos vereadores Edvaldo Britto (PSD) e Carlos Muniz (PSDB), devido aos serviços prestados junto ao Bahia.

Com o objetivo de integrar o Bahia ao Grupo City, o peruano Raul Aguirre é economista e tem mais de 30 anos de experiência em gestão de empresas como na Virgin Mobile Latin America, AT Kearney e Grupo Promom.

Já o Espanhol Ferran Soriano foi um dos responsáveis pela formalização da compra da SAF do Bahia. Ele acumula experiência de negócios em dez países, incluindo indústrias de bens de consumo, telecomunicações, aviação e, principalmente, futebol.