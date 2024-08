Com atrações baianas, Bahia anuncia segunda edição do Bahia Day

Bahia Day reuniu a torcida tricolor residente na Inglaterra e em outros países em 2023 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Para a alegria da turma tricolor que reside na Inglaterra, o Bahia promoverá pela segunda vez o “Bahia Day”, em Manchester. O evento está marcado para o dia 24 de agosto, no Etihad Stadium, para celebrar a estreia do atual tetracampeão inglês, Manchester City contra o Ipswich Town, na Premier League, o Campeonato Inglês.

A ação terá apresentações especiais do cantor Carlinhos Brown, vencedor do Grammy Latino e torcedor apaixonado pelo Esquadrão, e da banda Olodum, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Bahia tombado pela ONU.

Os torcedores terão a oportunidade de vivenciar algumas tradições baianas, como rodas de capoeira, pinturas feitas pelos timbaleiros e distribuição de fitinhas do Senhor do Bonfim.

Em setembro de 2023, o Bahia Day agitou a galera azul, vermelha e branca. Na ocasião, a ação contou com a participação de Carlinhos Brown e dos cantores “A Dama” e “O Maestro”, que agitaram o público com o pagodão baiano, além dos mascotes do clube e de Hebert Conceição, pugilista campeão olímpico e torcedor tricolor.