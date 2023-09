"Bahia Day" agita o pré-jogo do Manchester City na Inglaterra

Na manhã deste sábado, 2, está sendo realizado o "Dia do Bahia", evento de boas vindas ao Esquadrão de Aço pelo seu ingresso ao Grupo City. A ação está sendo realizada na entrada do Eithad Stadium antes da bola rolar para o jogo entre Manchester City e Fulham, pela 4ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês.

Em cima do trio elétrico, o Cacique Carlinhos Brown comandou a festa, que teve a participação de artistas baianos como os cantores "A Dama" e "O Maestro", que agitaram o público com o pagodão baiano, alguns Timbaleiros com sua percussão, além dos mascotes do Bahia ao lado dos mascotes do Manchester City.

Muitos torcedores do Esquadrão curtiram as apresentações em Manchester. O pugilista baiano Hebert Conceição, que após nove meses voltou aos ringues e derrotou o polonês Robert Talarek, fez questão de vir de Holtebro, na Dinamarca, para curtir o "Bahia Day".

Vale salientar dezembro de 2022, os sócios do Bahia votaram a favor da venda de 90% da SAF para o City Football Group, em votação que registrou recorde de participantes. Durante a reta final da Série B, o Grupo City chegou a enviar um vídeo motivacional para os atletas do Bahia com a participação de Ferran Soriano, Pep Guardiola, Gundogan, Rodri e Ederson. O conglomerado faz a gestão de 12 clubes pelo mundo.

Confira algumas imagens do Bahia Day:

Divulgação / EC Bahia

Divulgação / EC Bahia

Divulgação / EC Bahia