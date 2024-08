Polêmica? Vitória reclama de possível pênalti após derrota no Ba-Vi

Torcedores do Vitória reclamam de pênalti não marcado - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na tarde deste domingo, 11, foi disputado o sexto e último Ba-Vi da atual temporada. No duelo em questão, o Bahia levou a melhor, superando o Vitória pelo placar de 2 a 0, na Arena Fonte Nova.

O Esquadrão abriu o placar ainda no primeiro tempo e só foi concretizar o resultado nos minutos finais da etapa final, mas nesse meio tempo, um lance gerou questionamento à arbitragem por parte dos jogadores do rubro-negro, e revolta dos torcedores nas redes sociais.

Já no segundo tempo, uma falta a favor do Leão da Barra resultou em disputa pelo alto entre Wagner Leonardo e Gabriel Xavier dentro da área azul, vermelha e branca. O zagueiro tricolor ganhou a disputa, mas a bola acabou resvalando em sua mão, gerando reclamação dos jogadores, mas o árbitro não marcou nada.

Após o jogo, o técnico Thiago Carpini não deixou o lance passar em branco, e questionou o motivo de Bráulio não ter ido ao monitor do VAR para analisar: “Não vai mudar o que eu acho, mas na minha opinião, foi mão. No mínimo ele poderia olhar o VAR. Ele ia ver que não é o jogador do Vitória que resvala na própria mão. É um corte de cabeça do adversário e resvala na mão do adversário”.



Na sequência, o treinador rubro-negro destacou que pênaltis semelhantes ao lance do jogo de ontem são marcados todos os dias no futebol brasileiro.

“Já vi muitos pênaltis marcados assim no Campeonato Brasileiro, a gente assiste aos jogos todos os dias. Acho que valeria uma checagem. Se ele fosse ao VAR, ele iria constatar que, na minha opinião, foi mão, foi pênalti”, afirmou Carpini durante entrevista coletiva.