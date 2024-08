Grêmio recebe o Bahia com desfalques importantes; saiba quem

Renanto Gaúcho, técnico do Grêmio - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Neste sábado, 17, o Grêmio recebe o Bahia no Estádio Alfredo Jaconi, em partida que integra a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A equipe gaúcha enfrentará o duelo sem a presença do meio-campista Edenilson e do atacante André Henrique.

Edenilson, que acumulou três cartões amarelos na competição, foi punido na última partida ao demorar para deixar o campo após ser substituído aos 28 minutos do segundo tempo. Com isso, o jogador está fora do confronto contra o Bahia.



Por sua vez, André Henrique continua se recuperando de uma grave lesão multiligamentar no tornozelo direito, sofrida durante um treinamento no final de março. O departamento médico do Grêmio optou por um tratamento conservador, evitando a necessidade de cirurgia, mas ainda não há uma previsão definida para o retorno do atacante aos gramados.