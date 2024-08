Meia aponta ‘ajustes finos’ como fundamentais para voltar a vencer

Caio Alexandre em entrevista coletiva nesta terça-feira, 13 - Foto: Divulgação | EC Bahia

O período de oscilação que o Bahia passou na temporada parece ter acabado. Após uma sequência ruim, o Tricolor conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Botafogo e venceu o clássico diante do Vitória, no Brasileirão.

Leia mais:

>> Caio Alexandre cita questão física como "fator primordial" no Ba-Vi

>> Ceni defende manutenção de esquema: "Ou tem a bola, ou sofre"

Caio Alexandre normalizou essa oscilação da equipe comandada por Rogério Ceni, mas ressaltou que o elenco não parou de trabalhar para voltar a conquistar os resultados positivos e dar alegria ao torcedor, que estava preocupado.

“Todos nós sabemos que somos uma grande equipe, com jogadores de alta qualidade e sabemos que oscilações podem acontecer no campeonato. A maioria dos times, até o próprio Botafogo, que lidera o campeonato, Flamengo e Palmeiras, que estão sempre brigando em cima, oscilam também. A gente passou por esse momento conturbado. A gente começou muito bem, com muitos triunfos e tivemos partidas sem conseguir vencer”, afirmou o volante tricolor.

Não abandonar nosso estilo e agregar o que faltava para potencializar as finalizações de fora, ser um pouco mais agressivo no último terço do campo e ser bem compacto defensivamente Caio Alexandre - volante do Bahia

“A gente sabia da nossa capacidade, sabia que tinha que ser forte e não abandonar a nossa identidade de jogo, que foi o que nos trouxe até aqui. A nossa construção de jogo, o nosso controle das partidas… A gente sabia que precisava ser um pouco mais incisivo, talvez finalizar de fora, talvez agredir um pouco mais o adversário quando a gente tinha a posse e são ajustes finos que a gente fez internamente para voltar a ter os resultados positivos durante as partidas”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é diante do Grêmio, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 17, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.