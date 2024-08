Confira possíveis adversários do Bahia nas quartas da Copa do Brasil

Bahia e Botafogo se enfrentaram nas oitavas de finas da Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

O próximo sorteio na CBF definirá o chaveamento até a final da Copa do Brasil 2024, e a expectativa em torno do Bahia é alta. O tricolor baiano está entre as oito equipes que avançaram para as quartas de final. Os confrontos serão determinados em sorteio que ainda não tem data divulgada pela entidade.

Como Será o Sorteio

As oito equipes classificadas serão reunidas em um único pote, e não haverá restrições quanto aos duelos entre os times. Além de definir os confrontos das quartas de final, o sorteio também estabelecerá o caminho das equipes até a decisão da Copa do Brasil, algo que é crucial para o planejamento de cada clube. Após o sorteio, a CBF também definirá os mandos de campo para as partidas de ida e volta. Tradicionalmente, essa cerimônia ocorre na sede da confederação.

Possíveis Confrontos do Bahia

O Bahia poderá enfrentar grandes nomes do futebol brasileiro nas quartas de final, como:

- Atlético-MG

- Athletico-PR

- Corinthians

- Flamengo

- Juventude

- São Paulo

- Vasco

Os torcedores baianos aguardam ansiosos para saber qual será o adversário do time, acreditando que, independentemente do confronto, a equipe tem condições de brigar pelo título.

Datas das Quartas de Final



Os jogos das quartas de final estão previstos para a semana do dia 27 de agosto, com as partidas de ida, enquanto os duelos de volta estão marcados para a semana de 11 de setembro. É um momento decisivo que pode colocar o Bahia mais próximo do sonho do título.

Premiação da Copa do Brasil

Vale lembrar que as equipes que avançaram para esta fase da competição já garantiram uma premiação de R$ 4,515 milhões. As próximas fases trarão valores ainda mais altos, com as semifinais rendendo R$ 9,45 milhões aos quatro clubes que avançarem. O vice-campeão da competição receberá R$ 31,5 milhões, enquanto o campeão levará para casa a impressionante quantia de R$ 73,5 milhões.