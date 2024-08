Copa do Brasil: a 13 dias para quartas, CBF segue sem marcar sorteio

Agora quem avançar para a semifinal vai receber mais R$ 9,45 milhões - Foto: Divulgação | CBF

As quartas de final da Copa do Brasil 2024 tem como datas-base a semana a partir do dia 28 de agosto. No entanto, restando menos de duas semanas para a realização dos jogos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não anunciou quando irá realizar o sorteio da próxima fase.

Esse será o último sorteio da Copa do Brasil neste ano, já que irá definir o chaveamento até a grande final. As oito equipes serão colocadas em um único pote e não há restrição de duelos entre os classificados. Na sequência do sorteio, a CBF vai definir os mandos de campo (ida e volta).

As equipes que avançaram às quartas de final receberam R$ 4,515 milhões. Agora quem avançar para a semifinal vai receber mais R$ 9,45 milhões. Na final, o vice-campeão embolsará R$ 31,5 milhões e o campeão R$ 73,5 mi.

Os times classificados para a próxima fase são: Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco.

O narrador Luís Roberto, da TV Globo, afirmou em transmissão da partida entre Botafogo x Palmeiras, pela Libertadores, que o sorteio da Copa do Brasil acontecerá na próxima segunda-feira, 18. No entanto, a CBF ainda não confirmou a informação oficialmente.