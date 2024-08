Vitória pode terminar rodada na zona de rebaixamento após três jogos

Janderson, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Ainda sem entrar em campo, o Vitória tem motivos de sobra para se preocupar com o duelo desta segunda-feira, 19, contra o Cruzeiro. Isso porque após três rodadas, a equipe comandada por Thiago Carpini pode retornar à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O motivo? O empate por 0 x 0 entre Fluminense e Corinthians empurrou o Leão da Barra para a 17ª colocação na tabela de classificação.

Apesar de dormir por dois dias no Z-4, o resultado no duelo entre os rivais diretos na luta contra a zona de rebaixamento pode ser considerado bom para o rubro-negro baiano. Jogando dentro de casa, no Barradão, o Vitória precisa de apenas um empate contra o Cruzeiro para sair da zona da degola, devido aos critérios de desempate, que dão ao Leão da Barra a vantagem, uma vez que em caso de igualdade no placar contra o clube mineiro, alcançaria os 22 pontos, mesma pontuação do Corinthians, mas com duas vitórias a mais.

Leia mais:

Vitória x Cruzeiro: Onde assistir e prováveis escalações



A equipe comandada por Thiago Carpini não sabe o que é passar uma rodada inteira dentro da zona de rebaixamento desde a 20ª rodada, quando de forma heróica, venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, e não retornou mais.

Na rodada seguinte, o Leão venceu o Cuiabá por 1 a 0 e engatou uma sequência de dois jogos de invencibilidade, sem sofrer gols, mas o bom momento veio por água abaixo após a derrota por 2 a 0 no Ba-Vi do último domingo, 11, mas que acabou contando com uma ‘ajudinha’ dos adversários para não entrar na zona da degola.

Retorno importante

Precisando do resultado positivo contra o Cruzeiro para tentar se afastar do fantasma do rebaixamento e sonhar com a vaga na Copa Sul-Americana, Thiago Carpini vai poder contar com o retorno de Matheusinho, que ficou de fora da última rodada por suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo.

O meio-campista é o principal destaque do Vitória nesta edição da Série A e esteve presente em 20 das 22 partidas do Vitória no certame até agora. Nas duas ocasiões em que não participou, o rubro-negro baiano sofreu derrotas: contra o Fortaleza por 3 a 0 e o Bahia por 2 a 0. O camisa 30, além de contribuir diretamente para todos os pontos conquistados pelo Leão no campeonato, acumula três gols e quatro assistências na competição.