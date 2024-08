Homem tenta aplicar golpe do Pix para fazer churrasco

- Foto: Divulgação / PMDF

Um homem tentou aplicar um golpe do Pix em um açougue, visando adquirir R$ 5.016,95 em carnes variadas, incluindo picanha e cupim. O indivíduo iniciou a fraude realizando um pagamento via Pix para o açougue Val Carnes, localizado em Valparaíso de Goiás. Após isso, ele apresentou um comprovante falso e solicitou uma motorista de aplicativo para entregar as mercadorias.

O proprietário do estabelecimento começou a desconfiar do comprovante de pagamento quando notou que o dinheiro não havia sido creditado na conta. Jonathan Santos Morais, o acusado, já havia tentado um golpe semelhante anteriormente com um comprovante falso que também não foi pago. Diante da situação, o empresário acionou a polícia.

Os policiais chegaram ao açougue e interceptaram a motorista de aplicativo, que afirmou estar apenas realizando a entrega das carnes. Os agentes seguiram a motorista até o Setor O, em Ceilândia, que era o destino final da compra.

O carro do aplicativo parou em frente a uma distribuidora de bebidas, onde as carnes foram descarregadas. Após a entrega, a polícia desembarcou das viaturas e realizou a abordagem no local. Na distribuidora, foram encontradas não apenas as carnes, mas também diversas bolsas de marca com etiquetas, bonecas e roupas de grife, todas sem nota fiscal.