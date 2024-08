'01' do CV em Tancredo Neves morre e policial é baleado em operação

'JP' é apontado como 01 do CV no bairro de Tancredo Neves - Foto: Redes Sociais

Uma liderança de uma das principais facções criminosas que atua na região deTancredo Neves, em Salvador, morreu na manhã desta segunda-feira, 19, durante uma operação da Polícia Civil.

Segundo apurações do Portal A TARDE, João Pedro Prates do Santos, conhecido como 'JP' era apontado como '01' do Comando Vermelho (CV), no bairro de Tancredo Neves, e homem de confiança do traficante 'Buel', morreu durante confronto com policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), no bairro do Cabula.

Conforme uma fonte da reportagem, após a chegada das equipes, JP atirou e houve tiroteio no fundo da casa onde ele residia. A equipe que entrou pela frente do imóvel foi recebida a tiros. Um policial civil foi baleado na perna e na mão. Ele foi socorrido e não corre risco de morte. Já o criminoso foi levado ao Hospital Roberto Santos, mas não sobreviveu.

Uma arma de fogo, tipo pistola, marca Kanik, calibre 9mm, gandola camuflada, colete balístico e artefato explosivo do tipo granada, foram apreendidos na ação.