Liderança do BDM morre em troca tiros com a PM no bairro de Sussuarana

Com o suspeito, foram encontrados uma pistola Glock calibre 9mm, carregador, munições e drogas - Foto: Divulgação | PM-BA

Um homem, identificado apenas como Alan, foi morto a tiros após confronto com a polícia, na noite deste domingo, 18, durante cumprimento da Operação Vetor Aéreo, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o criminoso seria uma das lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), com forte atuação no tráfico de drogas em diversas localidades da Bahia.

Criminoso seria uma das lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), durante intensificação de patrulhamento na localidade conhecida como Jamaica, a guarnição visualizou homens armados que, ao perceberem a aproximação policial, dispararam contra a equipe, que revidou.

Na varredura do local, os PMs localizaram Alan ferido ao solo, que foi imediatamente socorrido para uma unidade hospitalar da região, onde não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, foram encontrados uma pistola Glock calibre 9mm, carregador, munições e drogas. Todo o material apreendido foi apresentado ao DHPP, onde a ocorrência foi formalizada.