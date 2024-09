Prefeito de Paulo Afonso anuncia ajuda atrasada aos afetados pela chuva

Chuvas que atingiram municipio, gerido por Marcondes Francisco (PP), foram em fevereiro deste ano - Foto: Divulgação

O prefeito de Paulo Afonso, Marcondes Francisco (PP), vai gastar R$ 1.408.462,76 (hum milhão, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) com a empresa 'Supra Bahia LTDA', especializada em fornecimento de cestas básicas.

A contratação foi publicada no Diário Oficial do último dia 19 de agosto com dispensa de licitação.

De acordo com a Prefeitura, as cestas serão distribuídas para os populares que sofreram com os danos causados pelas fortes chuvas na cidade. O curioso, é que a maior concentração pluvial ocorreu no último mês de fevereiro, seis meses antes do anúncio da contratação, o que tem sido questionado por alguns parlamentares locais.

A 'Supra Bahia LTDA' oferece ainda kits de limpeza e higiene pessoal, além de colchões. De acordou com o documento, os materiais devem ser distribuídos para mais de 6 mil famílias afetadas pelas chuvas no último mês de fevereiro.

A empresa contratada tem sede no município de Potiraguá, a mais de 900 km de Paulo Afonso. O objetivo da contratação é prestar atendimento emergencial às famílias atingidas.

A reportagem procurou a Prefeitura de Paulo Afonso e ainda aguarda resposta ao questionamento.