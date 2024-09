Saiba os lugares em que 'Gão' comandava em Salvador

Gão foi preso na casa da namorada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preso na noite da última segunda-feira, 26, na casa da namorada, no bairro do Uruguai, em Salvador, o suspeito identificado como Italo Silva Rocha, de 29 anos, conhecido pelo vulgo de "Gão", tem histórico de envolvimento com o crime organizado nos bairros Fazenda Grande III e IV, em Cajazeiras, e em diversas outras localidades de Salvador.

Gamboa

Gão teria assumido a liderança do tráfico na Gamboa juntamente com outros traficantes, após arquitetar a tomada do comando que era de seu tio, identificado como José Marques dos Santos Rocha, conhecido como "Gago", em maio de 2022. No entanto, ele teria sido expulso do bairro após "entregar" amigos envolvidos com o tráfico de drogas.

Uruguai

Em dezembro do ano passado, Gão foi preso após troca de tiros com a polícia, também no bairro do Uruguai, mas foi solto após poucos meses no sistema prisional. Na ocasião, o suspeito de tráfico foi localizado com um revólver calibre 32, além de munições e drogas.

Atuação no CV

O criminoso também já foi considerado uma das lideranças da facção Comando Vermelho (CV) em Salvador. Com o grupo, ele tem registro de atuação nos bairros de Tancredo Neves, Garcia e Fazenda Grande III e IV.