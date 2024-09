Ex-chefe do tráfico na Gamboa é preso na casa de namorada em Salvador

BAIRRO DO URUGUAI

Gão era considerada uma das lideranças do tráfico de drogas na região da Gamboa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, identificado como Italo Silva Rocha, conhecido pelo vulgo de "Gão", foi preso pelas equipes da Polícia Militar (PM-BA), na noite desta segunda-feira, 26, dentro de um imóvel no bairro do Uruguai, em Salvador.

Informações preliminares indicam que a ação da polícia aconteceu dentro da casa da namorada do suspeito. Gão era considerada uma das lideranças do tráfico de drogas na região da Gamboa.

No momento em que ocorreu a prisão, o indivíduo ainda teria tentado fazer a namorada e o próprio filho de refém. A ação foi registrada em vídeo, transmitido no perfil da jovem e também de sua irmã, a influenciadora Lalai Magarão.

De acordo com informações da PM, a prisão ocorreu após Gão ser localizado com uma grande quantidade de droga. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrante da Polícia Civil, no bairro dos Barris.

