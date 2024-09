Soldado da PM é morto após troca de tiros no bairro do Uruguai

Alam Oliveira era lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um agente da Polícia Militar (PM-BA), identificado como Alam Oliveira da Silva, foi morto durante uma troca de tiros, ocorrida na madrugada desta segunda-feira, no bairro do Uruguai, em Salvador.

Informações preliminares apontam que a vítima um soldado lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). O crime aconteceu por volta das 2h20, na Rua Professor Gelásio de Farias.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a PM informou que foi acionada para uma ocorrência de vítimas por disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, as equipes constaram o fato.

Leia mais

Homens invadem casas no Garcia e colocam terror em moradores; assista



Alam chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Outros dois indivíduos que não foram identificados também foram baleados, sendo que um deles morreu após ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio e outro teria fugido em um veículo modelo Hyundai HB20.

Não houve mais detalhes sobre o que poderia ter ocasionado a troca de tiros e nem o estado de saúde da pessoa que teria fugido no carro. O policiamento foi reforçado na região e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.