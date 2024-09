Homens invadem casas no Garcia e colocam terror em moradores; assista

Imóvel registrado em vídeo já seria o quinto envolvido nas ações criminosas - Foto: Reprodução

Moradores do bairro do Garcia, em Salvador, tem denunciado a atuação de indivíduos na localidade, que invadem as residências da região para realizar furtos. Uma das ações foi registrada por câmeras de segurança, na madrugada deste domingo, 25, na Rua Comendador José Ferreira Alves.

Nas imagens encaminhadas à equipe de reportagem do Portal A TARDE, um homem aparece já dentro do imóvel, por volta das 4h, e pula o muro para o lado de fora da residência utilizando uma escada.

Informações preliminares apontam que o imóvel registrado em vídeo já seria o quinto envolvido nas ações criminosas na localidade. Entre os objetos furtados, os bandidos costumam levar bicicletas, escadas e demais itens pessoais.



Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Militar (PM-BA) informou que não houve acionamento para a ocorrêcia específica. No entanto, a corporação tem feito ações ações de intensificação do patrulhamento em todo o centro antigo e histórico de Salvador.

"Como resultado, no período compreendido entre 7 e 21 de agosto, somente o 18º BPM localizou e apreendeu 19 indivíduos, sendo três adolescentes, apontados como autores de fatos como roubos, furtos, mandados de prisão em aberto e lesões corporais", disse a PM em nota.

Assista: