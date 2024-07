Dupla invade casa de policial em tentativa de assassinato

No revide, o meliante fugiu para o matagal e, até o momento, está foragido - Foto: Reprodução

Dois homens invadiram a casa de um policial, no bairro Mariquinha de Dodô, em Conceição do Coité (BA), na noite desta terça-feira (2). Os indivíduos o chamaram pelo nome com intuito de matá-lo. Um aparelho celular, que seria de uma parente da vítima, foi furtado dentro do local.

Acionado, o 1º Pelotão da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no local, onde recebeu informações sobre os suspeitos do fato.

Em seguida, os agentes se deslocaram à residência de um deles, onde foram recebidos a tiros. No revide, o meliante fugiu para o matagal e, até o momento, está foragido. A motocicleta usada por ele foi encontrada.