PM morto em Salvador foi a bar após filho de sargento ser baleado

BAIRRO DO URUGUAI

Alan era soldado da PM e foi baleado após ter ido no bar à paisana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O soldado da Polícia Militar (PM-BA), identificado como Alan Oliveira da Silva, teria morrido após se envolver em uma confusão em um estabelecimento comercial na rua Professor Gelásio de Farias, no bairro do Uruguai, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 26.

De acordo com apurações obtidas pelo Portal A TARDE, as equipes policiais foram acionadas para a ocorrência por volta das 2h20. Alan teria ido ao local à paisana após tomar conhecimento que um homem de 43 anos, identificado como João Victor dos Santos Pereira, teria sido baleado no estabelecimento.

Informações preliminares ainda não confirmadas apontam que João Victor seria filho de um sargento da reserva. Ele teria se envolvido em uma confusão no estabelecimento e foi atingido por disparos de arma de fogo. Uma outra pessoa também teria sido baleada de raspão na mesma situação.

João Victor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Alan chegou depois no local para "tirar satisfação", onde foi baleado e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), tendo também o óbito confirmado posteriormente.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que um suspeito chegou a ser autuado em flagrante como o responsável pela primeira morte. Não houve a confirmação se o responsável pela morte do PM seria o mesmo que matou o filho do sargento.

A investigação da morte de João Victor ficará a cargo da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) e a do policial, da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).