Homem é preso acusado de estuprar filha em Feira de Santana

Homem respondia ao processo em liberdade - Foto: Ilustrativa - Ascom/PCBA

Um homem foi preso, nesta quarta-feira, 28, por policiais da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Feira de Santana, por suspeita de estuprar a própria filha, que à época, tinha entre 6 a 8 anos de idade.

“O preso foi indiciado pelo crime sexual contra a filha no ano de 2019. Ele foi denunciado e respondia ao processo judicial em liberdade. Ocorre que, de acordo com boletins de ocorrências registrados, tanto a filha como a genitora dela estavam sendo vítimas de ameaça e perseguição por parte do acusado”, disse a titular da DAI, delegada Danielle Matias.

“Por esta razão, o juiz decidiu pela prisão preventiva do suspeito, expedindo, assim, o mandado de prisão, que foi cumprido hoje”, acrescentou Matias. O preso será encaminhado para exame de lesões e ficará à disposição da Justiça.