Homem é preso por suspeita de tentar matar enteado a facadas

Autor do crime foi encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro - Foto: Ilustrativa - Ascom/PCBA

Um homem foi preso, nesta quarta-feira, 28, em Campo Formoso, no Norte da Bahia, por suspeito de tentar matar o enteado com golpes de faca. O suspeito do crime foi localizado após a vítima ser encontrada desacordada e com ferimentos em uma estrada vicinal próxima ao povoado de Campo Frio. Ele foi interrogado pela polícia e negou o crime.

A partir de elementos suficientes para indiciar o suspeito, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado. O mandado foi expedido na segunda-feira (26), cumprido por equipes da Delegacia Territorial de Campo Formoso. O homem responderá por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro.