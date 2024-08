Vítima de feminicídio é encontrada em cabine de caminhão na Bahia

Caso aconteceu no nesta quarta-feira, no bairro Caboré - Foto: Reprodução | SSP-BA

Uma mulher de 33 anos foi vítima de feminicídio, em Campo Formoso, no norte da Bahia, na sexta-feira, 26. O corpo de Jéssica Carvalho Martins foi encontrado na cabine de um caminhão estacionado na rua Gaspar Dutra, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 22 anos foi apresentado por policiais militares na Delegacia Territorial de Campo Formoso, na sexta, suspeito de descumprimento de medida protetiva e do feminicídio de Jéssica.

De acordo com a Polícia Civil informou que policialis militares relataram que a vítima teria passado a noite com o suspeito na boleia do caminhão e foi morta em decorrência de ferimento provocado por um instrumento contundente.

As guias para remoção e perícia foram expedidas e os laudos devem apontar a causa da morte.

As circunstâncias e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

