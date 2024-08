Suspeito de agredir mulher que se jogou de prédio é solto em Salvador

Igor Campos após audiência de custódia no dia 11 de junho, em Salvador - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Igor Costa Campos, suspeito de agredir a namorada Hilda Francine dos Santos, que se jogou do quinto andar de um prédio de luxo, em junho deste ano, em Salvador, foi solto pela Justiça da Bahia. A informação foi confirmada pela defesa do suspeito e pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ao Portal A TARDE.

Na decisão, o juiz argumenta que ele não responde a outros crimes e, no processo, não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de que ele cometa o mesmo crime mais uma vez.



"Sendo assim, revogo a prisão preventiva do acusado Igor Costa Campos, concedendo-lhe a sua liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares alternativas delineadas no artigo 319, incisos I, III e IV do CPP", diz o trecho do documento.

As medidas cautelares são; a proibição de manter contato com as testemunhas e especialmente com Hilda Francine e a proibição de sair de Salvador. A defesa do suspeito não quis comentar a decisão.

Prisão

Igor teve a prisão preventiva decretada no dia 11 de junho, após passar por audiência de custódia. A decisão aconteceu um dia depois de ele ter sido preso em flagrante pelo crime, cometido após a revelação da gravidez. Na ocasião, a vítima, se jogou do quinto andar de um prédio de luxona Av. Luís Viana Filho (Paralela).