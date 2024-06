"Ele ria enquanto agredia", diz mulher que pulou de 5º andar de prédio

Igor Campos teve prisão preventiva decretada após audiência de custódia, na terça - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

A mulher de 27 anos que pulou do quinto andar de um prédio na avenida Paralela, em Salvador, no último domingo, 8, revelou em depoimento que sofreu agressões físicas e xingamentos antes da queda e que, inclusive, o suspeito "ria enquanto praticava as agressões".

Leia também: Mulher que pulou do quinto andar apanhou após revelar gravidez

Segundo a vítima, o espancamento, que inclui "murros" e "chutes", teve início após o suspeito questionar uma suposta traição. "Igor começou a questioná-la, dizendo que ela havia ficado com algum conhecido dele; que ela negava e então ele a agredia; que ele ria enquanto praticava as agressões; que ele a agrediu com murros no rosto; que ele batia a testa dele na testa da vítima; que ele lhe deu chutes e a jogou no chão; que ele puxou tanto os cabelos da declarante que a cabeça dela está ardida; que ela gritava por ajuda, mas ninguém parecia ouvir; que só estavam os dois no apartamento; que ele a xingava de "puta", "nojenta", "falsa"", relata a transcrição do depoimento o qual o Portal A TARDE teve acesso.



A jovem ainda salientou que pediu para o homem, identificado como Igor Costa Campos, parar com as agressões, mas não foi ouvida. "Ele dizia: "seu lixo, você merece isso, sua vagab***". O depoimento aponta ainda que a vítima pedia para o suspeito cessar as agressões e que conseguiu se trancar no quarto. Ela reforçou que ele ria enquanto a agredia.

Ainda conforme o depoimento, o suposto agressor havia consumido bebidas e drogas no dia do acontecimento e, pelo medo de que ele pudesse fazer, a vítima se atirar do prédio. "Ele havia usado pó, bebida e maconha; que em dado momento, a declarante viu o rosto de Igor pela porta e pensou que ele tivesse conseguido abrir; que, então, num ato de desespero, para não apanhar mais dele, se jogou da janela do apartamento; que tudo foi rápido".



Caso aconteceu no domingo, em um luxuoso condomínio na Paralela | Foto: Reprodução

A vítima, que terá seu nome preservador, é natural de Maceió, e os dois se conheceram há cerca de um mês. O episódio teria tido um estopim quando ela disse que estaria grávida e que ele, por sua vez, afirmou que queria fazer o exame de DNA.



Após a queda, a mulher foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde ela já recebeu alta. O caso é tratado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa.

Prisão mantida

Igor foi preso em flagrante no mesmo dia e após audiência de custódia, na manhã de terça-feira, 11, teve a prisão convertida para preventiva. Ainda na saída da Vara de Custódia de Salvador, o advogado de defesa do empresário, Carlos Magnavita, disse que seu cliente negou as agressões e desconhece o uso de drogas no dia do ocorrido.

"Meu cliente diz que não agrediu a vítima em momento algum, pelo contrário, disse que tentou evitar que a vítima se jogasse no quinto andar, que ela antes disso teve uma discussão com ele e que se trancou no quarto e que ele ficou evitando as agressões por parte dela. Ele não praticou nenhuma das condutas que foram informadas no procedimento da autoridade policial e da vítima", disse a defesa.

O advogado conta que Igor ainda evitou que ela saísse do apartamento, porque ela estaria nervosa e gritando. "A partir daí, ela se trancou do quarto e ficou ameaçando se jogar da janela. E ele foi para a varanda e evitou com que ela se jogasse, só que ela, infelizmente, se jogou".

Veja o que disse o advogado de defesa: