Suspeito de agredir mulher grávida em Salvador tem prisão mantida

Igor Costa Campos seguirá preso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Igor Costa Campos, o homem suspeito de agredir a companheira grávida em Salvador, teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira, 11, após passar por audiência de custódia. A decisão aconteceu um dia depois dele ter sido preso em flagrante pelo crime, cometido após a revelação da gravidez. Na ocasião, a vítima, se jogou do quinto andar de um prédio de luxona Av. Luís Viana Filho (Paralela).

Após a queda, a jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde e já recebeu alta médica. Não há informações se a gravidez foi preservada.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE flagrou o momento em que o suspeito deixou a Vara de Custódia de Salvador acompanhado da Polícia Civil.

Assista:

Em entrevista ao Portal A TARDE nesta terça, o advogado Carlos Magnavita contou que, segundo Igor Costa, não houve agressões. "O meu cliente disse que não agrediu a vítima em momento algum, pelo contrário, ele disse que tentou evitar que a vítima se jogasse do quinto andar, que ela antes disso teve uma discussão com ele e que se trancou no quarto e ele ficou a todo momento buscando evitar as agressões por parte dela, mas não praticou nenhuma das condutas que foram informadas no procedimento", afirmou.

A Polícia Civil trata o caso como lesão corporal dolosa, no entanto não existem detalhes dos ferimentos da vítima.