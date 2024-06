Mulher que pulou de prédio de luxo para fugir de agressões recebe alta

- Foto: Divulgação/Google Street Views

A mulher de 27 anos que pulou do quinto andar de um prédio de luxo para fugir das agresões do companheiro recebeu alta médica do hospital nesta segunda-feira, 10. Ela foi liberada pouco mais de 24 horas após as agressões sofridas na tarde de domingo, 9, em um condomínio de luxo, em Salvador.

O caso é tratado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa, mas não há detalhes sobre quais ferimentos a jovem sofreu.

Suspeita-se que polícia que ela foi agredida após dizer ao suspeito que estava grávida de um filho dele. O homem foi identificado como Igor Costa Campos, de 39 anos.

Uma testemunha afirmou, durante depoimento para a Polícia Civil, que estava no mesmo condomínio quando o caso ocorreu, ouviu um grito e em seguida um forte estrondo.

Segundo Informações preliminares, os dois teriam se conhecido há cerca de um mês, quando a mulher saiu de Maceió, em Alagoas, para trabalhar em Salvador. Eles se relacionaram nesse período até que, no domingo, o homem teria iniciado as agressões no apartamento.