Mulher pula do 5º andar para fugir de agressões do companheiro

- Foto: Reprodução/Google Street View

Uma mulher de 27 anos pulou do quinto andar de um prédio de luxo, em Salvador, no domingo, 09, para fugir de agressões do companheiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 82ª CIPM foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, a vítima estava sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher foi levada a uma unidade hospitalar, no entanto o estado de saúde dela não foi informado.

Caso está sendo investigado pela pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) | Foto: Ascom / Polícia Civil

Ainda segundo a polícia, o suspeito de agredir a mulher, um homem de 39 anos, foi contido por moradores e detido em flagrante pelos agentes da 82ª CIPM.



O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).