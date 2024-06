Mulher que pulou do quinto andar apanhou após revelar gravidez

Caso aconteceu no último domingo, em um condomínio de luxo na Paralela - Foto: Reprodução | Google Street Views

O homem suspeito de agredir a mulher de 27 anos que pulou do quinto de um prédio de luxo, passará por Audiência de Custódia na manhã desta terça-feira, 11, na Vara de Custódia, em Salvador. O suspeito identificado como Igor Costa Campos foi preso em flagrante na segunda-feira, 10.



O caso aconteceu no último domingo, 9, quando a jovem teria revelado estar grávida antes de se jogar do quinto andar de um prédio na Av. Luís Viana Filho (Paralela), em Salvador, para escapar das agressões do companheiro.

Após a queda, a jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde e já recebeu alta médica. Não há informações se a gravidez foi preservada.