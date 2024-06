"Só queria me salvar", diz mulher que se jogou do 5º andar

Hilda Francine contou detalhes do que aconteceu no último domingo, quando se jogou do 5º andar de um prédio na Paralela - Foto: TV Globo | Reprodução

A mulher que se jogou do quinto andar de um prédio luxuoso na Paralela, em Salvador, no último domingo, 9, contou que sua atitude, de se atirar do edifício, foi motivada pelo medo de seu agressor, o homem identificado como Igor Costa Campos.

"A única saída que tinha era a janela. Não vi se era alto, só queria me salvar", disse Hilda Francine dos Santos, de 27 anos, durante entrevista ao programa 'Encontro' da TV Globo.

Após a queda, Hilda sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, além de um corte em uma articulação da pelve. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE) e já recebeu alta. As agressões teriam acontecido após ela revelar estar grávida. Não há detalhes sobre a gestação.



"Ele estava muito descontrolado, me deu banho de cerveja, sentou em cima da minha barriga, me dava socos no estômago e fumava as coisas dele e jogava na minha cara", contou a mulher.

Hilda ainda contraria a versão do advogado de defesa de Igor, que após a audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva do suspeito, alegou que não houve agressão e que o seu cliente ainda tentou ajudar a moça. "Em nenhum momento, ele tentou me ajudar e me deixou sair. Ele só dizia que queria me matar, pegava meu cabelo, fazia um nó e me jogava de um lado para o outro".

Durante seu depoimento à polícia, Hilda ainda relatou que Igor "ria enquanto praticava as agressões", além de desferir diversos xingamentos.