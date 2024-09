Ônibus com romeiros tomba em rodovia e deixa feridos

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um ônibus com 46 passageiros tombou às 21h50 deste sábado, 31, no KM Zero da BR-465 (antiga Rio-São Paulo), em Nova Iguaçu. O acidente deixou pelo menos 16 pessoas feridas, que foram atendidas em hospitais da Baixada Fluminense. Os passageiros, romeiros da Paróquia dos Santos Anjos, no Leblon, estavam retornando de Aparecida do Norte (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente causou a interdição total da rodovia por quase seis horas, com a liberação do trânsito ocorrendo somente às 3h45 deste domingo, 01.