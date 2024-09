Triatlo paralímpico é adiado por má qualidade da água do Rio Sena

- Foto: Martin Bureau/pool via AFP

As provas de triatlo previstas para este domingo ,1, nos Jogos Paralímpicos de Paris foram adiadas para segunda-feira (2) devido a preocupações com a qualidade da água do rio Sena, informaram os organizadores.

As 11 competições do programa, que incluem a parte de natação do triatlo no rio parisiense, foram reagendadas após as recentes chuvas em Paris terem causado uma piora na qualidade da água, segundo o comunicado dos organizadores.

"A análise mais recente mostra uma deterioração na qualidade da água do Sena após as fortes chuvas dos últimos dois dias" disse o comitê organizador no comunicado.

Durante os Jogos Olímpicos de Paris, a contaminação do rio Sena também levou a vários adiamentos das provas de triatlo e de natação em águas abertas.