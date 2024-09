01/09/2024 às 7:43 - há XX semanas | Autor: Da Redação GUERRA Poliovírus: tentando conter surto, crianças de Gaza são vacinadas Israel concordou com uma 'pausa humanitária' de três dias para a imunização acontecer

Children check the destruction at a UN-run school after Israeli bombardment in Nuseirat in the central Gaza Strip on July 9, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group. The Israeli military said its air force had struck "several terrorists" who were using a Nuseirat school "as cover". A source at the local Al-Awda hospital said it had received several wounded after an attack on a school run by the UN agency UNRWA. (Photo by Eyad BABA / AFP) - Foto: EYAD BABA

A vacinação contra a poliomielite começou no sábado, 31, Gaza, depois que o território, abalado pela guerra, confirmou o primeiro caso da doença em 25 anos

Moussa Abed, diretor de cuidados primários do Ministério da Saúde de Gaza, revelou que as autoridades sanitárias locais, em colaboração com a ONU e ONGs, estão se preparando para lançar a campanha de vacinação na região central de Gaza. O caso recente de poliomielite, que afeta uma criança de dez meses, marca o primeiro registro da doença no território em mais de duas décadas. Devido ao conflito que começou em 7 de outubro após um ataque do Hamas a Israel, a ONU enviou 1,2 milhão de doses de vacinas orais. A vacinação requer duas doses administradas com um intervalo de um mês.

>> Banco de dados reúne milhares de cartas de alforria Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que Israel concordou em realizar uma série de "pausas humanitárias" de três dias nas regiões central, sul e norte de Gaza para vacinar mais de 640 mil crianças com menos de 10 anos. Inicialmente, a OMS havia anunciado que a campanha começaria no domingo. De acordo com a ONU, é necessário alcançar uma cobertura de pelo menos 90% em todas as fases da campanha para conter a epidemia. O poliovírus é altamente contagioso e se propaga principalmente através de esgoto e água contaminada, um problema crescente em Gaza devido à destruição das infraestruturas. A doença afeta principalmente crianças com menos de cinco anos e pode levar a deformidades, paralisia e até mesmo ser fatal.

