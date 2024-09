Médico acusado de abuso sexual por 29 pacientes é indiciado na Bahia

Médico é indiciado por importunação sexual no sul da Bahia - Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Itabuna concluiu a investigação contra o médico Antônio Mangabeira, suspeito de abusar sexualmente de 29 pacientes, e ele foi indiciado por importunação sexual. O delegado Jasen Baeta, responsável pelo caso, confirmou a informação à TV Santa Cruz. O caso já foi encaminhado para a Justiça.



Durante o interrogatório, que durou cerca de duas horas e meia, Mangabeira negou todas as acusações. As investigações apontaram 29 vítimas, resultando em 28 inquéritos, com um caso envolvendo mãe e filha sendo tratado em um único processo.

Leia mais:

>>Tablets furtados de escola são recuperados pela polícia na Bahia

>>Sargento da PM é encontrada morta dentro de casa na Bahia

A Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na clínica Oconsul, onde o médico atendia e onde ocorreram os supostos crimes. Há também denúncias de abusos cometidos em uma unidade de saúde pública na cidade.

A defesa de Mangabeira nega as acusações e o caso segue em segredo de Justiça.