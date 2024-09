Sargento da PM é encontrada morta dentro de casa na Bahia

- Foto: Reprodução

Uma sargento da Polícia Militar, identificada como Lucinéia da Silva Santos, de 47 anos, encontrada morta em sua residência no bairro São Judas Tadeu, em Jequié, na noite de sábado, 31. Com 26 anos de serviço, ela era lotada no 19º Batalhão da PM.

O corpo da sargento foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié, onde foi confirmada a presença de uma perfuração por arma de fogo. As autoridades já iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do caso. Em comunicado oficial, a Polícia Militar da Bahia expressou seu profundo pesar pela perda da policial.