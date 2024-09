Vítimas de acidente com ônibus na BR-324 são identificadas

Bombeiros atuaram no resgate das vítimas. - Foto: Ascom / Bombeiros

A identidade das quatro pessoas que morreram no acidente com ônibus, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 2, na BR-324, em Candeias (BA) foram confirmadas. As vítimas são Elaine Maria da Silva, de 40 anos; a filha dela, Ketlin da Silva, de 1 ano e 2 meses; Adiavan José de Araújo, de 64 anos; e Jenivaldo Araújo, de 57 anos.

O acidente aconteceu por volta das 03h11, quando um micro-ônibus que viajava de Canarana para Salvador saiu da pista e tombou em uma ribanceira após percorrer mais de 100 metros pelo canteiro central da rodovia. Os passageiros tinham saído da cidade do interior para receberem atendimentos de saúde na capital.

Segundo a PRF, o veículo transportava 21 pessoas. Deste total, quatro pessoas vieram a óbito no local do acidente e cinco ficaram feridas, sendo uma em estado grave. Os feridos leves foram encaminhados para o Hospital Ouro Negro, em Candeias, e o ferido grave para o Hospital Geral Cleriston Andrade, em Feira de Santana.