Quatro pessoas morrem em acidente com micro-ônibus em Candeias

02/09/2024 às 7:10 • Atualizada em 02/09/2024 às 11:30 - há XX semanas | Autor: Brenda Lua Ferreira, com informações do portal Massa!

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Técnica estão no local para prestar socorro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quatro pessoas morreram e cerca de seis ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus na BR-324, km 584, no Distrito Industrial de Candeias, Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 2, e, de acordo com as primeiras informações, entre as vítimas, está uma criança de dois anos. Além dela, sua mãe e dois homens.

O ônibus, que de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), transportava 21 passageiros de Canarana para Salvador, saiu da pista e caiu em uma ribanceira por volta das 4h da manhã. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros para unidades de saúde.



O veículo fazia o transporte de pacientes para atendimento médico na capital baiana. Os feridos, incluindo o motorista que quebrou as duas pernas, foram socorridos e encaminhados para um hospital em Candeias. Dois deles precisaram ser levados para Salvador.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Técnica estão no local para prestar socorro e realizar as investigações, fazer a remoção dos corpos e também do veículo.