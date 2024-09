Governo mobiliza forças para apoiar vítimas de acidente na BR-324

Bombeiros atuaram no resgate das vítimas. - Foto: Ascom / Bombeiros

O Governo do Estado da Bahia, por meio de diversas secretarias e órgãos, está prestando total apoio às vítimas do grave acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 2, na BR-324, próximo a São Sebastião do Passé. O acidente envolveu um ônibus que saiu do município de Canarana, resultando na morte de quatro passageiros.

Leia mais

>> Quatro pessoas morrem em acidente com micro-ônibus em Candeias

>> Deputado culpa ViaBahia por mortes em acidente na BR-324

>> Jerônimo se solidariza e lamenta mortes em grave acidente na BR-324

Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foram acionadas e retiraram as vítimas presas nas ferragens do ônibus, para encaminhamento ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), identificação e realização dos procedimentos legais. Os feridos foram socorridos por equipes do 14° e do 12º Batalhão de Bombeiros Militar (Madre de Deus e Salvar) e por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levados para unidades de saúde da região.

Cinco pessoas estão sendo atendidas no Hospital do Subúrbio, em Salvador, enquanto uma foi encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade. A secretária da Saúde, Roberta Santana, visitou os feridos que foram encaminhados também para o Hospital Municipal de Candeias. "Equipes de psicólogos foram disponibilizadas para oferecer o apoio emocional e psicológico tanto aos sobreviventes quanto às famílias das vítimas, ajudando-os a lidar com o trauma e a perda. Seguiremos acompanhando de perto cada caso, com o compromisso de que não mediremos esforços para garantir que todos recebam o cuidado de excelência que merecem."

Roberta Santana determinou ainda que os diretores das unidades de saúde acolham pessoalmente as vítimas e seus familiares, assegurando que todas as necessidades sejam atendidas.

Em entrevista concedida em Candeias, durante um evento do projeto Construir para Educar, o governador Jerônimo Rodrigues expressou sua solidariedade: "Lamento profundamente a tragédia que atingiu as famílias de Canarana. Desde as primeiras horas da manhã, estamos acompanhando de perto todo o processo, mobilizando nossas equipes para prestar todo o apoio necessário. Nossa prioridade é garantir que as vítimas e seus familiares tenham o suporte necessário neste momento tão difícil."