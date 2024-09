Jerônimo se solidariza e lamenta mortes em grave acidente na BR-324

Acidente envolveu um ônibus durante a madrugada na BR-324, na altura de São Sebastião do Passé - Foto: Olga Leira | AG, A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues solidarizou nesta segunda-feira, 2, com os familiares e lamentou as mortes do acidente envolvendo um ônibus durante a madrugada na BR-324, na altura de São Sebastião do Passé. Quatro pessoas morreram, todas do município de Canarana.

De acordo com as primeiras informações, entre as vítimas, está uma criança de dois anos. Além dela, sua mãe e dois homens.



"Lamentar, transmitiu os sentimentos às famílias de Canarana, que perderam quatro cidadãos daquele lugar, e minha secretária Roberta, desde cedo, desde que soubemos o acontecido, em madrugada, a gente começou a acompanhar todo o processo, falando com os hospitais de São Sebastião, de Candeias, de Salvador, fazendo contato com a Prefeitura Municipal de Canarana. Ontem eu estive em Canarana, fazendo um evento político, e lá inclusive o prefeito é minha oposição, mas no palanque, por incrível que pareça, eu falei que nós não abrimos mão de cuidar das pessoas, e hoje cedo, ontem em um palanque político, mas hoje em um outro palanque de cuidar das pessoas", afirmou Jerônimo

Leia também:

>> Deputado culpa Via Bahia por mortes em acidente na BR-324



>> Acidentes com motos deixam feridos em Conceição do Coité



Jerônimo reforçou ainda que destinou todos os esforços da Secretaria de Saúde do Estado para acolher as famílias das vítimas.



"Então, não me hesitei em ligar para o prefeito, minha secretária está tratando com a secretária Municipal de Saúde, que está muito ansiosa por conta da distância que está, é o pessoal daquele ondes que vem para transporte fora do domicílio, vem fazer exames, então todo o apoio, Roberta nesse momento está chegando ao hospital aqui de Candeias para visitar as pessoas. Se for preciso, vai em São Sebastião transportar as pessoas para Salvador e quer transmitir nossa solidariedade e todo o nosso apoio às famílias que saem de lugares distantes", pontuou o chefe do Executivo.

Jerônimo destacou também o papel do programa Saúde Mais Perto, que visa atender aos pacientes que se deslocavam para a capital através do sistema de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).



"É por isso que nós estamos montando Saúde Mais Perto, para garantir que as pessoas não se desloquem tanto tempo à noite, pegando estradas, mas meus sentimentos, todo o meu apoio. E hoje estarei o dia inteiro acompanhando esse processo e eu mesmo, pessoalmente, espero que tudo transcorra bem, que a gente não possa perder mais vidas", completou.