Acidentes com motos deixam feridos em Conceição do Coité

Equipe do Águia Resgate foi acionada para socorrer vítimas - Foto: Reprodução | Notícias Coité

Dois acidentes com motos deixaram feridos no domingo, 1º, em Conceição do Coité, na região do Sisal. A primeira ocorrência aconteceu no bairro da Pampulha, no final da tarde. Antônio Maximo Carneiro de Oliveira, 47 anos, ficou ferido após perder o controle da motocicleta que estava, e cair.

A equipe do Águia Resgate foi acionada por volta das 17h50, quando a guarnição chegou no local encontrou a vítima ao solo, consciente e orientado, com escoriações pelo corpo, e suspeita de fratura em um dos pés.

Após os primeiros socorros no local, a vítima foi encaminhada para a Emergência do Hospital Português em Conceição do Coité.

O segundo acidente ocorreu por volta das 20h40, no bairro do Alto São, na BA-120. A vítima identificada como Osman Silva Ferreira, de 44 anos. Ele foi encontrado sentado, consciente e orientado, com laceração no pé direito.

Após os primeiros socorros no local, foi encaminhado para a Emergência do Hospital Português em Conceição do Coité.